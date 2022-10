Calcio a 5 | Serie A 2022-2023 | Pescara ko contro Monastir | Italservice fermato da Pomeziaa

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) In attesa della sfida di domani tra Napoli Futsal e Meta Catania e del recupero del match tra Eboli e Olimpus Roma, visto l’impegno europeo della compagine di Salvo Samperi, sono sei i match che sono andati in scena tra ieri e oggi nel quinto turno della Regular Season dia 5. Nell’anticipo di venerdì è arrivato il ko perilper 4-3. I gol di Chino (doppietta), Quintairos e di Etzi hanno rese vane le marcature di Bukovec, Rossetti e Murilo. Oggi i restanti cinque incontri hanno visto il largo successo esterno del Sandro AbateCittà di Melilli per 7-1: la tripletta di Alex, la doppietta di Ugherani e le marcature di Spellazon e di Gui hanno permesso agli ospiti di imporsi. Per i padroni di casa a segno Bocci. Pari tra i campioni d’Italia ...