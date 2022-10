Auto contro tir | morto il 44enne Christian Sanna

(Di sabato 29 ottobre 2022) Non ce l’ha fatta, il quarantaquattrenne di Pontecorvo, nel Frusinate, rimasto coinvolto nell’ennesimo, grave incidente stradale successo sulla Strada a Scorrimento Veloce Sora-A1, nel territorio comunale di Cassino, il 4 ottobre scorso. L’uomo è deceduto martedì 26 ottobre, dopo tre settimane di agonia, al Policlinico Umberto I di Roma gettando nella disperazione i suoi cari che fino all’ultimo hanno sperato in una sua ripresa. L’incidente Il tragico sinistro è successo alle 10.45 alla progressiva chilometrica 36,813 della Ssv, poco prima dello svincolo per l’ospedale di Santa Scolastica. Per cause al vaglio della Polizia Stradale di Cassino, che ha effettuato i rilievi, e che saranno oggetto dell’inchiesta aperta dalla magistratura, la Fiat Punto condotta da, che si stava recando dal fratello a Sant’Elia ...

