Anime Vocal Contest | ecco i vincitori!

Adnkronos

28 ottobre (Ingresso con biglietto del festival) Ore 15:30Contest - la Finale Ore 17:00 Jack Mazzoni DJ - Set (Ingresso con ticket, scontato per i possessori del biglietto del festival - ...Sempre per gli amanti delle sigle, il 28 ottobrealle 15.30l'appuntamento è con laFinale dell'Contest, che prevede una produzione discografica in palio per il vincitore e vanterà la ... Anime Vocal Contest: i Finalisti Ecco i nomi dei finalisti dell’Anime Vocal Contest che si sfideranno sul palco della Music & Comics Arena il 28 ottobre alle 15:30. Alessandra Loretani “La Scozzese ” (Monte San Giusto – MC) Andrea St ...