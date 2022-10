X Factor 2022 | le pagelle del primo live

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si è avviata come da tradizione la fase deidi X. Subito, un'apertura con un'esibizione (questa volta della conduttrice-ex-concorrente Francesca Michielin), a introdurre la giuria e le squadre. Poi, la percezione diffusa della tanta emozione, qui moltiplicata dal fatto che il debutto non era solo per i concorrenti, ma pure per tutti i giudici eccetto Fedez e, di nuovo, anche per la “padrona di casa” che nelveste l'inedito ruolo di anchorwoman ma sempre qui 10 anni fa aveva vissuto tutta la trafila selezioni, gara e vittoria che l'avrebbe portata alle tante esperienze che oggi la indicano come una delle artiste più poliedriche della scena musicale e mediatica italiana. Con l'emozione, lo show ha visto qualche inciampo prima di riscaldarsi e decollare. Prima lo si è percepito nella neoconduttrice, ...