Testo di Tik Tak di Daniele Silvestri | l’amore che ci salva dall’ossessione del tempo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il nuovo singolo diinizia con il ticchettio di un metronomo, piccoli passi verso un ritmo che ci accoglie in una stanza acustica, tra il jazzy e il pop in cui il cantautore non risparmia synth e natura. Come ogni volta,azzecca il colpo e ce lo assesta con gentilezza, proponendoci un dolce brano che ci parla dele del, e della relazione tra gli elementi. La storia è quella di un uomo che vive nell’ossessione del, con il tik tak del titolo nella testa che scandisce ogni attimo del suo vissuto senza possibilità di ribellarsi al meccanismo, un boomerang perverso di obblighi e convenzioni che lo imprigionano ma che, a quanto pare, lo fanno sentire al sicuro svolgendo il ruolo della comfort zone. Eppure c’è ...

Il testo denso e acuto di "Tak" è scritto da Daniele Silvestri, mentre la musica è firmata dallo stesso Silvestri insieme a Daniele Fiaschi. Il brano è prodotto da Daniele Silvestri e Daniele Fiaschi. Daniele Silvestri il 28 ottobre torna in radio e su tutte le piattaforme digitali con "Tik Tak", primo singolo che anticipa il nuovo album di inediti (Epic / Sony Music Italy).