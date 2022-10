Stop alla guerra in Ucraina | ma non si dimentichi quella che uccide in Terra dei Fuochi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Venticinquemila ragazzi di Napoli e provincia, i giovani a più bassa aspettativa di vita media di Italia secondo Istat ormai da tanti anni, senza che nessuno osasse mai nemmeno spiegargli il perché di questo dato che incombe sulla Provincia di Napoli a partire dagli anni Settanta, sono stati trasportati in Piazza del Plebiscito a Napoli,modica cifra di 300mila euro a carico della Regione Campania, per manifestare a favore della pace in, per volontà del nostro Presidente di Regione Vincenzo De Luca. Non è stata una scelta unanimemente condivisa e da molti definita esplicitamente “ambigua”. In piazza tutte le associazioni e i movimenti che hanno deciso di aderire. Presente anche il Napoli Calcio. Trasmessi alcuni videomessaggi dei campioni azzurri, al grido “No war”. Questi ragazzi invocano la pace per l’, e non per ...