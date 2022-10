Squalificati Gf in rivolta contro il trattamento di favore a Elenoire

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Due ex concorrenti delle edizioni passate del Grande Fratello Vip si ribellanola decisione di far rimanere comunquein studio: “due pesi e due misure” Come abbiamo raccontato in un articolo precedente, ieri seraFerruzzi è stata eliminata dal gioco del Grande Fratello Vip ma comunque continuerà ad essere nel programma dallo studio. Così come è successo a Ginevra, Gegia e Ciacci nonostante la squalifica e le eliminazioni. Il motivo della sua eliminazione con un televoto flash è stato il suo comportamento inaccettabile nei confronti della compagna d’avventura Nikita Pelizon. Una decisione presa dal programma che ha fatto trasalire due exdel Grande Fratello, ovvero Stefano Bettarini e Salvo Veneziano. Entrambi furono infattidal gioco per delle frasi ...