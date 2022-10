Scoperto in Antartide un fiume nascosto | sarebbe più lungo del Tevere Ecco perché è importante

Sotto i ghiacci dell'scorre un grande fiume più lungo del Tevere, che con il suo corso di 460 chilometri fa ... 'Quando abbiamoper la prima volta i laghi sotto il ghiaccio antartico, ...sotto i ghiacci dell'un grande fiume di 460 chilometri: una enorme rete, pi grande del previsto ed estesa quasi come mezza Europa, fatta non solo di grandi laghi, ma anche fiumi e ...Un team di ricercatori dell'Imperial College London, dell'università canadese di Waterloo, dell'Universiti Malaysia Terengganu e dell'Università di Sotto la calotta glaciale antartica scorre un fiume ...In Antartide il pack è troppo sottile rendendo impossibile l'atterraggio alla base italiana che risulta irraggiungibile dall'aria ...