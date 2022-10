Ponte sullo Stretto | Salvini “C’è già un’ipotesi di costo e tempistica”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho già fatto la prima riunione operativa con ingegneri ed esperti. C’è giàdie di. Abbiamo a che fare con una società in liquidazione dal 2013, ma un progetto c’è, conto che nei prossimi mesi dopo 50 anni di attesa ci sarà una parola certa”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo, in videocollegamento con il 66° Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, parlando del.“Per me sarà un impegno e un orgoglio arrivare finalmente alla definizione del progetto e all’avvio dei lavori di qualcosa che porterà il nome dell’ingegneria italiana in tutto il mondo”, ha aggiunto. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo ...

... Matteo Salvini, in videocollegamento con il 66° Congresso nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia, parlando delStretto. 'Per me sarà un impegno e un orgoglio arrivare finalmente ...'SulStretto ho gia' fatto la prima riunione operativa, informale e riservata con ingegneri, docenti ed esperti: quando uno mi dice che non si puo' fare o me lo certifica o voglio andare fino ...di Daniele BoviUn ponte di Ognissanti con il pienone che però non basta ad allontanare le nuvole dall'orizzonte. Le previsioni delle organizzazioni di settore per quanto riguarda il turismo umbro per ...TRA GLI ITALIANI CHE HANNO SCELTO IN MASSA L’ITALIA (IL 95,9%) IN TANTI STANNO PRIVILEGIANDO PADOVA. MONICA SORANZO (PADOVA HOTELS FEDERALBERGHI ASCOM CONFCOMMERCIO): “STA ANDANDO BENE, MA SUI CONTI D ...