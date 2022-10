Musk compra Twitter per 44 miliardi di dollari e licenzia subito i top manager

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo mesi di trattative, Elonha ufficialmentetoper 44di. E come prima mossa ha silurato i massimi dirigenti della società, per poi postare “L’uccellino è libero” riferendosi al logo della piattaforma social. Si conclude così una delle operazioni economiche e mediatiche più controverse, dopo cheaveva portatoin tribunale per aver ritrattato l’offerta iniziale, salvo ripensarci quando ha fiutato che la causa non si metteva bene per lui., acquisizione dopo mesi di controversieaveva tempo fino a oggi, venerdì 28 ottobre, per completare la sua acquisizione ed evitare la battaglia giudiziaria con l’azienda. La scadenza era stata fissata in tribunale per risolvere ...