Lucca Comics and Games ospita la mostra di Pop Salani

Vodafone partecipa al& Games 2022, la fiera italiana del fumetto e dei giochi in programma ada oggi 28 ottobre fino al 1 novembre, ed entra nel metaverso del videogame Fortnite con la sua prima "mappa ...... ecco quali sono Le suggestivi immagini dell'eclissi solare del 25 ottobre 2022 Tutto quello che c è da sapere su& Games: le nostre guide all evento Siamo senza ministero dell ...Un’inedita sfida in salsa toscana per invertire la rotta. Domani sera, palla a due fissata alle 19, il Gesam Gas e Luce Lucca sarà di scena sul parquet del PalaGalli contro una ...Quel che gli anglosassoni chiamano "debate contest". Alla fine hanno vinto i trentini in una gara ospitata virtualmente dal Lucca Comics, ma la vera novità è stato il campo della sfida, tutto nel ...