Inter | l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 21 22

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022)dell’hato il21/22 Tornata in presenza dopo le edizioni in remote dovute al Coronavirus,dell’riunitasi questa mattina hato ilconsolidato dell’esercizio finanziario 21/22. Si evidenzia il nuovo record di fatturato a €439,6 milioni e una riduzione delle perdite di oltre €105 milioni rispetto all’esercizio precedente. Ecco il comunicato del club nerazzurro.di F.C.nazionale S.p.A., riunita in presenza per la prima volta dal 2019, hato il ...