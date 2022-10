Daniel Radcliffe è incredibile nei panni dello stravagante “Weird Al” Yankovic

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Da vecchio millennial, mi sembra un po’ strano stare seduto a chiacchierare con. Di sicuro non è più l’attore che ha raggiunto la stratosferica fama internazionale quando non era ancora adolescente: lo dimostrano la perfezione di un taglio di capelli eseguito a regola d’arte, lo sguardo penetrante, la muscolatura sorprendentemente robusta e l’ironia della sua rituale formula di presentazione. «Ciao, sono Dan», mi ha subito detto secondo un breve e spiazzante copione che lui ripete sia con i giornalisti che con i fan. Tuttavia, non è possibile superare l’incantesimo di un’immagine impressa nella memoria di tutti.lo chiama “effetto Potter” riferendosi alla parte da protagonista avuta nell’adattamento diviso in otto film della serie di libri più venduta di tutti i tempi, il personaggio che lo ha canonizzato ...