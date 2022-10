Cielo sereno e temperature miti per tutto il fine settimana

(Di venerdì 28 ottobre 2022)sopra la media stagionale. Si preannuncia undi bel tempo e clima mite. Ecco le previsioni di Antonio Marioni del Centro Meteorologico Lombardo. Venerdì 28 ottobre 2022 Tempo Previsto:o poco nuvoloso con la possibilità di qualche nebbia la notte e al mattino su basse pianure della regione.: minime in pianura comprese tra 8 e 14°C con valori maggiori nei grossi centri urbani. Massime in pianura comprese tra 21 e 24°C.Venti: in pianura deboli di direzione variabile. In montagna deboli di direzione variabile. Sabato 29 ottobre 2022 Tempo Previsto:o poco nuvoloso con la possibilità di qualche nebbia la notte e al mattino su basse pianure della ...

