Assago | il killer fermato dall' ex Inter e Napoli | ecco chi è l' eroe

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Una tragedia, quella al Carrefour di, che ha accomunato due calciatori: il difensore del Monza, Pablo Marí, ferito alla schiena da un 46enne con evidenti problemi mentali, e Massimo Tarantino, l'ex difensore di— dove ha giocato dal 1989 al 1996 (con due prestiti a Monza e Barletta) —, e dal novembre 1997 Bologna, dove ha giocato per cinque stagioni. Proprio Tarantino è stato l'uomo che ha disarmato il 46enne, che intanto, oltre ad aver ferito Marí, aveva ucciso a coltellate un dipendente del supermercato e ferito gravemente altre tre persone. Tarantino: “Non ho fatto nulla, non sono un” - Tarantino, infatti, ha raccontato di essersi accorto che qualcosa non andava, perché l'aggressore urlava fra gli scaffali e di essere andato così a vedere cosa stesse succedendo. A quel punto ...

... compagni di Pablò Marì (tra gli accoltellati nella tragedia di, dove in un centro ... Ilè stato arrestato con le accuse di omicidio e tentato omicidio plurimo.Milano: Carrefour, 'oggichiuso per lutto e due momenti di silenzio in tutta Italia'«La squadra è sotto choc, per questo abbiamo chiesto alla Lega il rinvio della partita con il Bologna di lunedì». Con queste parole l'amministratore delegato del ...L'aggressione a sei persone nel centro commerciale di Assago, alle porte di Milano, compiuta a quanto pare da uno squilibrato porta nuovamente in primo piano l'insidiosità e la terribile efficacia del ...