Addio ad Ettore | il bimbo di 4 anni non ce l’ha fatta | Il suo incontro con spiderman aveva commosso tutti

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L’intera comunità del bresciano è in lutto per l’accaduto: oggi si terrà la veglia e domani il rito funebre Una notizia che ha sconvoltoquella della morte del piccolo, ildi 4affetto da una grave malattia. Il piccolo si è spento fra le braccia di papà Andrea, con accanto il suo fratellino e mamma Stefania. Ilabitava assieme alla sua famiglia a Lodetto di Rovato, dove i suoi genitori sono molto noti nella comunità. Ma anche un altro membro della famiglia si far voler bene in paese: il nonno di, che vive a Palazzolo e proprio qualche tempo fa ha voluto realizzare il sogno del suo nipotino.non ce, ma prima dell’ha realizzato il suo grande ...

L'Stasera, alle ore 18.45, ci sarà la veglia pernella casa di via Castignolo, a Lodetto. Domani pomeriggio, invece, si svolgeranno i funerali nella parrocchia di San Giovanni ...... il suo supereroe preferito, ma purtroppo alla fine niente è bastato: è morto a soli quattro anni il piccoloPandolfi di Rovato (nel Bresciano), che era ricoverato nel reparto di onco - ...Non ci piace parlare di coraggio, perché a 4 anni quella cosa lì nemmeno la capisci. Non ci piace nemmeno parlare di eroi, perché a 4 anni eroe vorresti esserlo sì, ma non in un letto di ospedale. Muo ...Ettore Pandolfi, 4 anni, era affetto da una grave malattia. Il nonno era riuscito a fargli incontrare Spiderman mentre si trovava in ospedale. Oggi pomeriggio i funerali ...