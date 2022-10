Vetrate ai balconi | non servono più permessi | «Ma così si rischiano contenziosi ed effetto Arlecchino»

Lesono generose e iscorrono, offrendo un'uniformità luminosa agli spazi di lavoro e una vista spettacolare sulla vita all'interno dei terreni dell'ospedale, sul giardino e su Parigi ...Questa sala da pranzo è collegata allo sky lounge, dotato dilaterali che possono ...ha accesso diretto a un ponte di prua privato con prendisole e una vasca idromassaggio con pareti. ...La novità. Il Decreto Aiuti bis ha liberalizzato la chiusura delle terrazze dei condomini con strutture amovibili. L’allarme degli amministratori: «Il passaggio in assemblea resta obbligatorio». Il Co ...Che il plexiglass è un materiale resistente, versatile e duraturo nel tempo è risaputo, ma non tutti conoscono i particolari vantaggi del plexiglass rispetto ad un materiale come il vetro. In primo lu ...