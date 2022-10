Un uomo accoltella cinque persone in un centro commerciale di Assago. Morto un dipendente

Leggi su agi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) AGI - C'è stata una grave aggressione nel, Carrefour, dinel milanese. Une quattro feriti tra lecoinvolte tra cui anche il calciatore del Monza, Pablo Marì. I carabinieri al momento escludono che ci sia una matrice fondamentalista. L'autore, un 46enne, sarebbe affetto da disturbi psichici, in cura da un anno per una forte depressione. Da quanto si apprende, l'è stato bloccato da alcuni clienti e consegnato ai carabinieri di Corsico. Il feritore, dopo essersi impossessato di un coltello in esposizione sugli scaffali del supermercato, senza apparenti motivi ha colpito a caso chi gli passava vicino. Il decesso riguarda un diipendente dell'ipermercato. Come stanno gli altri feriti Quattro feriti sono stati ricoverati in Codice Rosso e uno ...