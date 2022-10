Movieplayer

... The Story of Lil Baby', mentre Colson Baker (AKAGun Kelly) farà un'apparizione speciale dopo ''. Ancora la leggenda del tennis John McEnroe sarà in conversazione dopo l'anteprima ...... vincitore del Grammy Award, Lil Baby, si esibirà dopo la prima mondiale di Untrapped: The Story of Lil Baby ; Colson Baker (Gun Kelly) farà un'apparizione speciale dopo il tour; e ... Taurus: Machine Gun Kelly è un musicista in difficoltà nel trailer In his upcoming film Taurus, Colson Baker, popularly known as Machine Gun Kelly, portrays a self-destructive musician.“Do you think rock stars are special people” That’s the question that kicks off the trailer for Taurus, the upcoming music industry drama starring Machine Gun Kelly. In the video, released ...