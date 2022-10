Pagare per gravi errori ormai è fuori moda Lettera

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Inviata da Emanuela Cavalera - I recenti fatti di cronaca avvenuti nelle scuole ci impongono una riflessione urgente, non più procrastinabile. Un'autoanalisi approfondita a livello individuale e sociale, per tentare di virare la rotta ed evitare la deriva, se siamo ancora in tempo. L'articolo .

Alto Adige

La Lega spingeQuota 41, dai 61 - 62 anni. Tetto al contante Sì ad alzare il tetto del contante, cioè il limite con il quale si puòcon soldi liquidi invece che con il bancomat o la carta (...Il fatto che le telecomunicazioni siano un'infrastruttura fondamentalela nostra economia pare ...dovesse decidere tra il continuare negli investimenti in infrastrutture e competenze oppure... Il ristoratore: lavoro per pagare la superbolletta da 8.600 euro Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni punta a cambiare nuovamente la tassazione dopo la riforma dell'IRPEF di Draghi. Ecco come ...Chiesto a tal fine che venga attivato, con la massima urgenza, un tavolo di concertazione con i sindacati e l’Anbi per arrivare nel più breve tempo possibile ad una proposta di riforma CATANZARO - Il ...