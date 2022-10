Mediobanca | utile stabile nel trimestre | corrono i ricavi

Borsa Italiana

nel primo trimestre 2022 - 2023, chiuso a fine settembre, ha segnato unnetto di 262,6 milioni, in linea coi quasi 262 milioni dei primi tre mesi dello scorso esercizio, e sopra al ...chiude il primo trimestre dell'esercizio 2022/2023 (ovvero il periodo al 30 settembre 2022) con unnetto di 262,6 milioni (in linea con i 261,9 milioni dello scorso anno e in netta ... Mediobanca, utile 1° trim a 263 milioni. Ricavi su nuovi massimi storici Mediobanca nel primo trimestre 2022-2023, chiuso a fine settembre, ha segnato un utile netto di 262,6 milioni, in linea coi quasi 262 milioni dei primi tre mesi dello scorso esercizio, e sopra al cons ...(Teleborsa) - Mediobanca chiude il primo trimestre dell'esercizio 2022/2023 (ovvero il periodo al 30 settembre 2022) con un utile netto di 262,6 milioni (in linea con i 261,9 milioni dello scorso anno ...