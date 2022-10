Maserati | una Grecale tutta rosa in edizione speciale per Barbie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022)presenta lanata dalla collaborazione con, celebre brand del gruppo Mattel. Trattasi di un’ultra-limitata del nuovo suv del Tridente, che sarà disponibile a livello mondiale unicamente in due unità personalizzate. “La prima è stata presentata la notte scorsa come uno dei Fantasy Gifts 2022 di Neiman Marcus durante la serata di lancio organizzata dal department store di lusso a Los Angeles”, si legge in una nota ufficiale: “Una parte del ricavato delle vendite di questa esclusiva statunitense andrà a favore delDream Gap Project – l’iniziativa grazie alla quale il Brandcollabora con organizzazioni non profit di tutto il mondo per offrire pari opportunità e rimuovere le barriere che ostacolano la vita di bambine e ragazze”. La ...