Lukaku - gol | Inter agli ottavi | Zhang non cede - Sport - quotidiano net

... sfruttato senza nessun problema con un poker firmato da Mkhitaryan (35'), Dzeko (doppietta al 42' e al 66') e(87'), inpochi minuti dopo essere tornato in campo. Inzaghi fa festa: "...Batte il Viktoria con doppietta di Dzeko e reti di Romelu e Mkhitaryan, pass matematico. Zhang: 'Il club non è in ...