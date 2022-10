Le regole sul mondo cripto arrivano dagli USA

Leggi su ilblogdellestelle

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Gli Stati Uniti avviano il dibattito sulla regolamentazione delcrypto con la proposta Lummis-Gillibrand che tuttavia molto probabilmente verrà portata in Senato solo il prossimo anno.. Il punto di partenza è stato quello di definire alcuni concetti che non sempre hanno una definizione univoca come digital asset, stablecoin, smart contract, .. A seguire è l’incentivo per l’utilizzo. In modo molto simile a quello già previsto in Cina è stato fissato un limite, $200 dollari per transazione, sotto al quale non ci sono implicazioni fiscali. Lo staking, la creazione di interessi sullevalute, non è soggetto a tassazione, almeno fino a quando non vengono convertite in valuta tradizionale FIAT (es. Euro, dollari). Per quanto riguarda le DAO (Decentralized Autonomous Organization) l’unico vincolo imposto consiste nell’incorporarle come aziende ...