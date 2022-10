La soluzione non è depenalizzare Meloni replica a Cucchi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Durante le repliche in Senato, Giorgianon manca di rispondere ad alcune critiche arrivate dall'opposizione. A Ilaria, ad esempio, risponde sulla situazione delle carceri. «Ho citato alla Camera i 71 suicidi» avvenuti nelle prigioni italiane dall'inizio dell'anno. Ma «lanon è- dice il presidente del Consiglio - Credo nella responsabilità. Tutti noi dobbiamo scegliere il giusto. Come facciamo se chi ha scelto di sbagliare non paga mai? La certezza del diritto significa anche certezza della pena e rieducazione». Detto questo,ribadisce l'impegno del governo di «aumentare gli spazi» per migliorare le condizioni di vita sia dei detenuti che della polizia penitenziaria. Il premieranche sulle contestazioni della Sapienza. «Nella mia ...

Nella sua auto furono ritrovati cartelloni con slogan come "o noi o loro", "laè ... "lo faccio per soldi", raccontò Ben - Gvir ad Haaretz : "nel migliore dei casi riesco a coprire le ......pace - è stata criticata per l'assenza della parola nel discorso - manifesto di ieri - chesi ...spiega che il salario minimo rischia di essere uno "specchietto per le allodole" mentre la...Non mancano porte USB Type-A e Type-C Full Function, Wi-Fi 802.11ac dual-band e batteria fino a 10 ore di autonomia. La RAM è di 4 GB, mentre per l'archiviazione il notebook conta su una soluzione ...«La bomba è pronta ad esplodere se non si trovano soluzioni urgenti Non dobbiamo dimenticare che la nostra è già una città in grande difficoltà dopo il dissesto finanziario prima e l'emergenza pandemi ...