La Rai licenzia Memo Remigi | “Ha violato il codice etico dell’azienda”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 27 ottobre 2022) E’ imbarazzante parlare di quanto accaduto a Oggi è un altro giorno, non sarà stato semplice nemmeno per la Rai prendere questa decisione ere, ma la scelta è ovviamente quella giusta.ha mancato di rispetto a Jessica Morlacchi, nei video pubblicati sui social si vede il cantautore che la palpeggia. Tutto è esploso perché tutti hanno visto, questo non significa chesarebbe rimasto al suo posto nel programma di Serena Bortone ma che forse avrebbe salvato la faccia, ma solo perché anziano. La Rai conferma la risoluzione del contratto, lo dichiara con una nota alla stampa, loe non farà più parte di Oggi è un altro giorno. Non abbiamo dubbi che la Rai abbia agito nel modo migliore ma non tutti la ...