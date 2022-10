Juve | Cobolli Gigli | «Allegri un errore di Agnelli»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Le parole disulla: «C’è qualcosa che non funziona. Sono stati presi i calciatori sbagliati, tra cui Di Maria e Pogba» L’ex presidente della, Giovanni, ha parlato del momento difficile della squadra a 1 Football Club. Di seguito le sue parole. SQUADRA – «La squadra ha preso due gol in modo ridicolo contro il Benfica. C’è qualcosa che non funziona. Sono stati presi i calciatori sbagliati, tra cui Di Maria e Pogba. Quest’ultimo non ha voluto operarsi ed ora sta pagando le scorie dell’infortunio. Sono due giocatori prestigiosi per il loro nome, ma per adesso non hanno offerto il loro contributo e non so se lo faranno in futuro» DIRIGENZA – «Si potevano ingaggiare calciatori della Serie A, mi vengono in mente Simeone o anche Raspadori, ragazzi ...