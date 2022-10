Jerry Lee Lewis | Tmz si corregge e chiede scusa | “Non è morto’

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Leenon è morto… come abbiamo riportato in precedenza. Ci è stato detto che la leggenda del rock ‘n’ roll è viva, vive a Memphis”. Lo scrive il sito Tmz, che aveva dato la notizia della morte della leggenda del rock ‘n’ roll. “Oggi -si legge online- qualcuno ci ha detto di essere il rappresentante die che era morto. Non è stato così. Tmz si rammarica per l’errore”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

