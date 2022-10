(Di giovedì 27 ottobre 2022) Cambiano . Nel campo della self rive come servizio (Mobility - as - a - Service, MaaS/Transport - as - a - Service, TaaS), il Gruppo sta consolidando le ...

QN Motori

Cambiano idisulla guida autonoma. Nel campo della self rive come servizio (Mobility - as - a - Service, MaaS/Transport - as - a - Service, TaaS), il Gruppo sta consolidando le proprie ......da ex dirigenti deidi guida autonoma di Google e Uber, è considerata ora una delle aziende più promettenti. Anche grazie ai 3,5 miliardi raccolti da investitori come Ford,e ... I programmi di Volkswagen sulla guida autonoma I programmi di Volkswagen sulla guida autonoma. Non investirà ulteriormente in Argo AI, fine del programma ideato con Ford.La startup era uno dei pilastri dell’alleanza globale tra i due costruttori, ma ora paga il ridimensionamento delle aspettative su una rapida affermazione delle tecnologie per i veicoli driverless ...