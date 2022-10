Esplosione in casa Lucca | i morti sono due | marito e moglie

... una donna incinta di 31 settimane, di 26 anni, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello (Pisa) e il marito di 29 anni, non coinvolto nell'. Feriti lievemente due camionisti ...L a donna incinta è grave perché gravemente ustionata e in ospedale stanno per procedere al parto cesareo, il compagno non è stato coinvolto dall'perché non era in. La questura di ...E’ di due morti, una donna di 55 anni e il marito, e tre feriti il bilancio dell’esplosione di una palazzina a Lucca. La struttura di due piani e’ crollata a causa di una fuga di gas. Tra i feriti una ...Una fuga di gas avrebbe causato l'esplosione e il crollo di una palazzina composta da due appartamenti. Morti marito e moglie, salva la figlia di 17 anni ...