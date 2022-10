Forzazzurri

... Walter Sabatini elogia Luciano Spalletti (lo definisce uno che è nato bravo, oltre che unfurioso), ma anche l'operato di Giuntoli e Desul mercato. Del direttore sportivo del ...Sul CorSport. A Roma lo chiamavano Psycho. È un enigma anche per se stesso. È un samurai. È così, prendere o lasciare. Delo ha capito Luciano Spalletti è, prendere o lasciare. Lo scrive Giancarlo Dotto sulla Gazzetta dello Sport tornando sull'atteggiamento assunto dall'allenatore del Napoli dopo aver ... De Laurentiis pazzo del suo Napoli: "Inarrestabili e divertenti!" Con la vittoria di stasera contro i Rangers per 3-0 il Napoli si porta a 5 vittorie su 5 nel girone e arriva a quota 100 gol in Champions League. Il presidente del club partenopeo Aurelio De ...Il Napoli è pronto a rinnovare il contratto al ventunenne georgiano che è stato autore di un exploit straordinario in maglia partenopea.