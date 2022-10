Cinque persone accoltellate in un centro commerciale Un bilancio tragico | un morto e un ferito gravissimo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Un uomo è stato bloccato dai Carabinieri di Corsico. Non sono chiari i motivi dietro l’aggressione. Le condizioni di alcuni dei feriti sono gravi, tanto da aver fatto alzare in volo l'elisoccorso Segui su affaritaliani.it

accoltellate, due delle quali in gravi condizioni nel centro commerciale di Assago, alle porte di Milano. Tre sono in gravi condizioni. Fermato l'aggressore, un 46enne che avrebbe ...Assago, il calciatore Pablo Mari tra leaccoltellate. Tra i feriti, secondo quanto riportato dall'Agi e da SkyTg24, c'è anche Pablo Mari , calciatore in forza al Monza. A quanto pare il ...Il difensore dei brianzoli Pablo Marì ferito da un uomo nel centro commerciale del Comune milanese Tragedia ad Assago, in provincia di Milano, dove un uomo di 46 anni ha accoltellato, per motivi ancor ...I due piloti risultano dispersi. 2' DI LETTURA Quella che si apre è una lunga notte di dolore intorno alla tragedia del Canadair. Un buio denso, rischiarato dal lumino di una minuscola speranza. Le ul ...