Champions League | Napoli outsider dei bookmaker | in quota cresce anche l'Inter

Insomma i nerazzurri erano praticamente condannati all'Europavista la forza e la storia ...da affrontare con mille motivazioni e con un Lukaku in più e visti i primi minuti giocati in...Dopo la gara della 5ª giornata del girone A di, vinta per 3 - 0 contro i Rangers Glasgow, l'ex tecnico Fabio Capello paragona il ...Edin Dzeko ha fin qui segnato 6 gol dopo i 35 anni in Champions League: meglio di lui solo Cristiano Ronaldo Una doppietta pesantissima, quella di Edin Dzeko, che ha regalato la qualificazione agli ot ...Dato interessante quello riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport e fornito da Opta. Nell'edizione in corso di Champions League, Sandro Tonali è il sesto giocatore ...