Banca Generali | Nagel | ' wait and see' non siamo proattivi

... Alberto Nagel a una domanda su. Ha tuttavia aggiunto che "Vista la chiara identificazione della proprietà che tutti questi asset hanno, siamo più noi in una fase di 'wait and see' ...di Mediobanca, Alberto Nagel, in merito alle voci su una possibile acquisizione di. 'Siamo interessati a tutti gli asset, non solo a quello che lei ha citato', ha aggiunto nel corso di ...(ANSA) - MILANO, 27 OTT - "Siamo interessati a tutti gli asset che in Italia possono aumentare nostra capacità distributiva nel wealth management" Lo ha detto l'amministratore delegato di Mediobanca, ...Lo ha dichiarato l'a.d. di Mediobanca, Alberto Nagel, nel corso di una conference call con le agenzie di stampa replicando a chi gli chiedeva un commento sulle indiscrezioni relative alla possibile ...