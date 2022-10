Amici22 | spoiler alert | un’allieva lascia la scuola

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022)definitivamente ladi Amici. Ecco chi e per quale motivo Stando alle anticipazioni della puntata di Amici prevista per il prossimo 30 Ottobre,dellaè stata definitivamente eliminata. Si tratta Asia, la ballerina che nelle ultime settimane ha creato non pochi conflitti tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Il suo banco, infatti, è stato preso da Claudia, la ballerina contro cui Asia è andata in sfida per volere del coach di latino americano. Stando a quanto riporta il sito di gossip @GiuseppePorro, ecco cosa sarebbe accaduto: “La registrazione della puntata di domenica 30 ottobre è iniziata alle 14.10 circa negli studi Elios di Roma. Una delle nostre talpe, grazie alla collaborazione con Amici News, ci ha detto di aver incontrato in stazione a Roma ...