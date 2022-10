Alessandra Mussolini | perché non imiterà la Loren | “Ho pianto Il piano B di Conti”

Leggi su biccy

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Durante l’ultima puntata di Tale e Quale Showha scoperto che la settimana successiva avrebbe dovuto imitare Sophia. Lunedì scorso durante le prove l’ex deputata ha avuto una crisi, si è tolta la parrucca e ha deciso che non avrebbe vestito i panni di sua zia. Nessuno è riuscito a convincerla,in una serie di storie Instagram ha spiegato come mai si è rifiutata di imitare Sophia. Telefonatissimanei panni della zia Sophia, su. #taleequaleshow — Mario Manca (@MarioManca) October 21, 2022: “Spero in unB di”. Ieri laè stata ospite di Alberto Matano a ...