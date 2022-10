(Di giovedì 27 ottobre 2022) Gli eventi datati 27Il 2 marzo 1986 il Napoli sconfisse il Torino, ma si parlò anche di lui per aver parato un penalty al Pibe de Oro. Il 271952 è nato Renato Copparoni, il quale esordì in Serie A in Cagliari-Torino del 13 maggio 1973. Sessantatré presenze nel massimo campionato e 42 tra i cadetti. E oggi ne compiono sessanta il tedesco Jurgen Hartmann –che affrontò Maradona nella doppia finale Uefa dell’89- e Stewart McKimmie: oltre a diversi titoli nazionali, nel 1983 lo scozzese festeggiò la Supercoppa europea con l’Aberdeen. Come Romeo Anconetani, cent’anni fa nasceva anche George Young, tanti successi con i Rangers. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

