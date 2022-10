WWE | Var ad NXT? Il match di coppia femminile è ripartito dopo una clamorosa svista arbitrale

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Archiviato Halloween Havoc,non si ferma e stanotte sono state messe in palio le cinture di, sia femminili che maschili, che non erano state difese nel PLE. Ad aprire la puntata disono state le campionesse Katana Chance e Kayden Carter impegnate contro le sfidanti Nikkita Lyons e Zoey Stark. Campionesse per pochi secondi Qualche settimana fa Lyons e Stark si sono guadagnate una title shot sconfiggendo le Toxic Attraction, stanotte per loro è arrivato il momento di sfruttare quest’occasione e per un attimo c’erano riuscite grazie ad un roll-up di Stark su Chance e grazie alladell’arbitro che non ha visto il tag tra Chance e Carter. Mentre le nuove campionesse festeggiavano, un altro arbitro è giunto sul ring per evidenziare l’errore, così ilè dovuto ripartire ...