Via libera al rigassificatore di Piombino Snam | avvio in tempi brevi

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Viaaldel porto di, in provincia di Livorno. Il presidente della Regione Toscana e commissario straordinario del governo per l’opera, Eugenio Giani, ha firmato l’autorizzazione. "Ritengo che tutto questo contribuisca alla chiarezza della procedura che significa per 60 milioni di italiani l'abbassamento delle bollette, la possibilità di offrire un servizio, la possibilità di dire che il gas è qualcosa che si può con più facilità avere in Italia senza dipendere dalla Russia - ha detto Giani -. Il sindaco diha detto che la questione ormai non è più politica ma amministrativa, e quindi ritiene come tale, da un punto di vista amministrativo, di ravvisare degli elementi nella procedura che vuole affrontare in sede di ricorso amministrativo al Tar. È nelle sue facoltà, lo può fare, ...