Sigarette elettroniche | è allarme | sono pericolose per il cuore | Lo studio preoccupa gli svapatori

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Negli ultimi tempi sempre più persone hanno deciso di abbandonare letradizionali per rifugiarsi in quelle. Tuttavia, non è affatto detto che la pratica dello ‘svapo’, ovvero il produrre vapore con la sigaretta elettronica – che deriva dal verbo inglese ‘to vape’ – faccia meno male rispetto alleclassiche. Anzi, stando a quanto L'articolo, èper ilLogliNewNotizie.it.

tvsvizzera.it

Rischi anche con gli aromi delleche possono aumentare la produzione di radicali liberi, che danneggiano il DNA e possono portare alla cataratta. L'uso di...Anche lesaranno tassate, ma meno di quelle tradizionali, dato il loro minor potenziale di rischio per la salute. Il Consiglio federale ha trasmesso oggi al Parlamento il messaggio ... CF: verso imposizione sigarette elettroniche - TVS tvsvizzera.it Tassa sui liquidi da inalazione sì, ma in forma ridotta rispetto al tabacco e solo sulla nicotina. E una imposta ad hoc sulle sigarette elettroniche usa e getta, così da compensare il maggior impatto ...Non tutti gli esercizi commerciali sono davvero obbligati ad accettare i pagamenti elettronici: la regola non vale per i tabaccai ...