Salvini | aumento tetto contante è in programma coalizione

L'al tetto all'uso del contante "c'è nel programma di centrodestra. Le noste proposte sono nel ... Lo ha sottolineato il segretario della Lega e vice premier Matteo, arrivando in Senato ...E in cosa consisterebbe Moratoria sui distacchi delle utenze Matteolo ha detto prima del ...moratoria potrebbe aiutare chi si trova in difficoltà a pagare le bollette in seguito all'...Il costo dei mutui potrebbe salire ancora. Il 27 ottobre si terrà infatti la prossima riunione della Bce e, secondo le attese, è previsto un nuovo aumento dei tassi che potrebbe arrivare anche questa ...Moratoria sui distacchi delle utenze, cosa prevede la proposta di Salvini sul caro energia e perché proprio il leghista se l'è intestata subito ...