Putin | “Rischio di un conflitto mondiale è molto alto”

È 245° giorno di guerra in Ucraina e ieriha chiesto di preparare "il più presto possibile" un documento sulle esigenze della cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina al Consiglio di coordinamento dell'operazione, istituito ...assiste alle esercitazioni nucleari e avverte: "alto di guerra mondiale" Una pronta risposta al numero uno di Mosca è arrivata dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ...Se la Russia impiega una 'bomba sporca' o altro tipo di armi nucleari in Ucraina, "ci saranno conseguenze": lo ha detto in un briefing il portavoce del Pentagono Pat Ryder. Queste conseguenze sono ...L'allarme lanciato dal presidente russo aumenta ancora la tensione internazionale. Il pensiero sull'Ucraina: "È uno strumento della politica estera degli Usa, ha perso la propria sovranità" ...