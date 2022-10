Paganin | “Napoli Outsider | vederemo come arriverà a gennaio”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Massimoex difensore dell’Inter ha parlato dele del percorso degli azzurri in Champions e in campionato. L’ex difensore dell’Inter Massimoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc,SUL“La gara contro i Rangers è importante per ilper continuare il percorso. Ha fatto delle cose importantissime a livello europeo con 17 gol fatti e 4 subiti. Ha fatto, in un girone non semplice, 12 punti con merito.La squadra di Spalletti è una delle migliori d’Europa.È tutto frutto del lavoro fatto e del coinvolgimento del gruppo, partendo dai centrali arrivando alle punte. Che giochi Raspadori, Osimhen o Simeone la squadra segna e gioca alla grande, vanno dati tanti meriti a Spalletti.Osimhen, rispetto a Simeone, è di un livello più ...

Per Sempre Napoli

La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche su Mediaset Infinity+ con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo. Classifica Gruppo A12 punti, Liverpool 9 punti, Ajax 3 ...Federico Zancan e Beppe Bergomi saranno telecronista e seconda voce di- Rangers per Sky . Riccardo Trevisani - Massimoè invece la coppia scelta per raccontare la sfida su Infinity+. ... Massimo Paganin: "Napoli Una delle migliori in Europa" Massimo Paganin, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC per analizzare il momento della squadra di Luciano Spalletti.A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto l’ex calciatore Massimo Paganin: “La gara di stasera è importante per il Napoli per continuare il percorso. Ha fatto delle ...