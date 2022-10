Omicidio in strada | 25enne accoltellato alla schiena

Stava attraversando la, non è chiaro se sopra o al di fuori delle strisce pedonali. Il ... Su di lui pende comunque l'accusa distradale. Secondo il media locale La Nazione , al vaglio ...É ancora senza identità il giovane deceduto nella zona del Tuscolano. Alcuni testimoni avrebbero visto delle persone fuggire, lasciando la vittima agonizzante al ...Un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto in via Publio Rutilio Rufo, zona Tuscolano a Roma. Quando sono arrivati i sanitari del 118, il giovane era già morto. Sul cadavere sono visibili diverse col ...1' di lettura 26/10/2022 - (Adnkronos) - Un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto in strada in via Publio Rutilio Rufo, nella zona del Tuscolano, a Roma. Sul posto i sanitari del 118 che hanno tent ...