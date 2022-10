(Di mercoledì 26 ottobre 2022)di un aereosarebbe«arre» per una vicenda che riguarda «l’esplosione del gasdotto»: questa è la presunta indiscrezione che sta circolando sui social attraverso lo screenshot di un articolo di un sito già noto a Open Fact-checking per i suoi contenuti falsi. Per chi ha fretta: Circola sui social lo screenshot di un articolo, dal titolo: «del P-8arreincon l’esplosione del». Il pezzo deriva dal portale RealRawNews, sedicente satirico, che ha uno storico di notizie inventate interpretate come vere dagli utenti (in particolare filorussi). Anche in questo caso, non c’è alcun riscontro ...

No! L'equipaggio dell'aereo americano P-8 Poseidon non è stato «arrestato in connessione all'esplosione del Nord Stream»