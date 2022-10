MotoGP | Davide Tardozzi non ci sta | “Come si fa a dire sui social che Bagnaia non sia un campione?”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’epilogo è ormai vicino. Nel weekend del 4-6 novembre, a Valencia (Spagna), il Mondiale 2022 diavrà un suo vincitore. Francesco, forte dell’ultimo successo in Malesia, si presenta ai nastri di partenza con 23 punti di margine sul francese Fabio Quartararo. La progressione di Pecco nella seconda parte della stagione è stata incredibile e il transalpino della Yamaha si trova ora in una situazione di netto svantaggio. Un contesto frutto del netto gap tecnico tra Ducati e la moto di Iwata, favorevole alla scuderia di Borgo Panigale. Da questo punto di vista,si è dimostrato il centauro che meglio degli altri sia riuscito a sfruttare il potenziale del proprio mezzo e a tradurlo in risultati. Non tutti però hanno avuto questa impressione e l’argomento “giochi di squadra” è un evergreen. Un tema indigesto al Team ...