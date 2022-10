Molestie in metro Milano | arresto convalidato e obbligo firma

Agenzia ANSA

E' stato convalidato l'arresto di un italiano di 27 anni che domenica scorsa a Milano ha molestato una quattordicenne che era in compagnia del padre, a bordo di un convoglio della linea gialla della ...Le aggressioni alle 9 del mattino a distanza di 24 ore: vittime una 13enne e una 24enne Molestie in metro a Milano, 2 arresti per violenza sessuale (ANSA) - MILANO, 26 OTT - E' stato convalidato l'arresto di un italiano di 27 anni che domenica scorsa a Milano ha molestato una quattordicenne che era in compagnia del padre, a bordo di un convoglio ...Due arresti per violenza sessuale sulla linea gialla della metropolitana per altrettanti episodi di palpeggiamenti ai danni di una ragazzina e di una giovane donna. Due arresti in pieno centro alla fe ...