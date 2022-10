Alive Universe Today

Per raggiungerli,ha bisogni di tre gravity assist dalla Terra L'immagine in apertura è un ritaglio che fa parte di una vista più ampia che include anche la Luna ed è stata scattata con il ... Lucy si calibra con la Terra The Moon is there. NASA's Lucy probe, a mission to a group of asteroids near Jupiter, snapped this photo as it zoomed past Earth on October 13. Not many spacecraft get this perspective of our planet ...NASA's Lucy spacecraft snapped a rare photo of Earth and the moon together. The moon is farther and fainter than you might think. Let's find it.