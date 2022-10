LIVE Napoli-Rangers 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | Simeone con Politano e Raspadori dal 1?!

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 A disposizione per il: Boffelli, Idasiak, Anguissa, Gaetano, Juan Jesus, Kvaratskhelia, Lozano, Ora, Osimhen, Zanoli, Zerbin, Zielinski. 20.45 A disposizione per i: McCrorie, McLaughlin, Allan, Arfield, Barisic, Colak, Davis, Devine, Lowry, Matondo, Sakala. 20.40 E’ di fatto dunque un turnover quello effettuato da Luciano Spalletti questa sera, il tecnico toscano ha infatti deciso di far rifiatare i fino a qui titolarissimi Osimhen, Zielinski, Kvaratskhelia e Anguissa. 20.35 Nel match di UEFA Youth, la “dei giovani” andata in scena questo pomeriggio ilha ceduto 3-2 ai pari età deiallo stadio Giuseppe Piccolo di ...

La squadra di Simone Inzaghi con una vittoria a San Siro chiuderebbe il discorso qualificazione con una giornata di anticipo. Azzurri al Maradona per ufficializzare il primo ...Probabili formazioni- Glasgow RangersNAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti. RANGERS (4 - 4 - ...Nel Napoli confermato Meret in porta, novità in difesa con Ostigard accanto a Kim, sulle fasce Di Lorenzo e il ritorno di Mario Rui. In attacco ...Penultima sfida della fase a gironi di Champions League, Napoli-Glasgow Rangers verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it ...