La Mia Voce | la app per chi ha subito una laringectomia

Ma allora perchè siete usciti fuori con una rosa che per me pareva competitiva In quattro parole erano solo quattro soldi buttati al vento e qui voglio chiudere laparentesi. Quello che ci vuole ...... e con la partecipazione di Mario Venuti e Vincenzo Ferrera, "rende alla perfezione laidea " ... Dario Sulis (e tastiere) è stato affiancato da Mario Venuti alla, Marco Papale (chitarre), ...(Adnkronos) – Chi subisce una laringectomia in seguito a un tumore della testa e del collo sperimenta difficoltà a parlare. A supporto di questi pazienti, la app “La Mia Voce” di Merck. Alla presentaz ...Boston, 26 ott. - (Adnkronos) - La collaborazione tra l’All-Star dei Boston Celtics Jaylen Brown e l’agenzia sportiva fondata dall’artista precedentemente noto come Kanye West, Donda Sports, è giunta ...